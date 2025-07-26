الارشيف / اخبار اليمن

كان يضحك ويسلي على المواطنين.. الحزن يعم عدن عقب وفاة شخصية اجتماعية اثناء مضغه للقات

عدن - ياسمين التهامي - �وفى مواطن بمدينة كريتر مساء امس اثناء مضغه للقات
وبحسب مواطنون فان الشخصية الاجتماعية بكريتر فهد ابو رفيق توفى اثناء مضغه للقات امام منزله بكريتر حيث كان يسلي على المواطنين ويضحك معهم قبل ان يتوفى بنفس اللحظة.
وساد الحزن مدينة كريتر على فقدان الشخصية الاجتماعية ابورفيق الذي عرف عنه حبه لعمل الخير وخدمة المواطنين.
 
