شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الحوثي يعلن التعبئة في صنعاء استعداداً لجولة حرب جديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بخطوة وصفت بأنها مقدمة لجولة دموية قادمة، وزّعت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، اليوم الجمعة، منشورات تعبئة وتحشيد عسكري داخل مساجد العاصمة المحتلة صنعاء، عقب صلاة الجمعة، تحت لافتة "نصرة المسجد الأقصى".



المنشورات التي وُزّعت على المصلين، دعت المواطنين للالتحاق بدورات قتالية، قالت الجماعة إنها تحت شعار "نصرة الأقصى"، لكنها – وفقًا لتعليقات واسعة من مواطنين ونشطاء – مجرد ستار دعائي لمعارك قادمة تخطط لها المليشيا داخليًا، في محافظات مأرب، تعز، الضالع، لحج، أبين، الجوف، وصعدة.



وأرفقت المليشيا في منشوراتها رقمًا مخصصًا للتواصل والتسجيل في تلك الدورات القتالية، مؤكدة أنها ستكون "مفتوحة لتعلم السلاح"، وهو ما اعتُبر تصعيدًا واضحًا يفضح النوايا الحقيقية للحوثيين بإشعال جبهات جديدة، واستغلال القضايا الإقليمية لتمرير مخططاتهم التخريبية داخل اليمن.



وأكد مواطنون في صنعاء أن بعض خطباء الجمعة التابعين للمليشيا رددوا خطبًا حماسية تحرض على القتال، فيما رُصدت تحركات ميدانية لمشرفين حوثيين وهم يجبرون شباب الأحياء على تعبئة استمارات الانضمام.



التحركات الحوثية هذه تأتي في ظل تصاعد التوترات العسكرية على عدة جبهات، وسط معلومات عن حشود وتعزيزات للمليشيا تمهيدًا لمعركة محتملة في مأرب والساحل الغربي، ما يُنذر بجولة جديدة من الدماء والمعاناة في ظل صمت دولي مريب.



وتواجه مليشيا الحوثي رفضًا شعبيًا متصاعدًا داخل مناطق سيطرتها، حيث يرى كثير من اليمنيين أن المليشيا تتاجر بالقضية الفلسطينية لتغطية جرائمها ومخططاتها التوسعية في الداخل.

