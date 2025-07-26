شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تتهم الغرب بعرقلة السلام في أوكرانيا: "المفاوضات ليست على أجندتهم الحقيقية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - موسكو تتهم الغرب بعرقلة السلام في أوكرانيا: "المفاوضات ليست على أجندتهم الحقيقية"

أكدت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم، أن مفاوضات السلام والتسوية السلمية لم تكن أبدًا جزءًا من الأجندة الحقيقية للغرب بشأن الأزمة الأوكرانية.

مشيرة إلى أن استمرار تزويد كييف بالأسلحة يثبت ذلك وفي ردها على سؤال لوكالة "تاس"، أوضحت زاخاروفا: "لو أراد الغرب السلام في أوكرانيا، لتوقف عن توريد الأسلحة، ولتوقف عن رعاية الأعمال الإرهابية. وربما كان عليهم التأكد من أن نظام كييف لم ينفذ وينشر الأيديولوجية المتطرفة. لكنهم لا يفعلون أيًا من ذلك".



تصعيد عسكري وترهيب مباشر

وأضافت زاخاروفا أن الغرب، على العكس من ذلك، "يبحث إمدادات الأسلحة والعسكرة أكثر فأكثر بحماس وعدوانية.

وقد بدأوا بشكل متزايد في استخدام الترهيب العدواني المباشر، وخاصة على شعوبهم".



وشددت الناطقة باسم الخارجية على ضرورة فهم "جذور الأزمة"، مؤكدة أن "عبارة 'مفاوضات السلام' و'التنظيم السياسي والدبلوماسي' لم تكن أبدًا اتجاهًا حقيقيًا أو فلسفة حقيقية للغرب، سواء كان الغرب الجماعي أو الناتو أو أعضائه بشكل مستقل".

يأتي هذا التصريح في أعقاب اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية-الأوكرانية المباشرة في إسطنبول مساء الأربعاء الماضي.



وعلى الرغم من الاتفاق الجديد على تبادل الأسرى، إلا أن رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، صرح في مؤتمر صحفي عقب المحادثات التي استمرت نحو ساعة في قصر جيراغان، أن مواقف البلدين "لا تزال متباعدة".