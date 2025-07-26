شكرا لقرائتكم خبر عن الفيتامينات الأساسية لصحة المرأة وشبابها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في ظل التقلبات الهرمونية، ضغوط الحياة اليومية، والعوامل البيئية، يؤكد جسم المرأة حاجته المستمرة للدعم الغذائي.

ووفقًا للدكتورة إيديليا أورفانوفا، أخصائية أمراض النساء، تلعب الفيتامينات دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة المرأة وإطالة مرحلة الشباب فما هي الفيتامينات الأكثر أهمية لتحقيق ذلك؟

تُشير الدكتورة أورفانوفا إلى مجموعة من الفيتامينات الضرورية، موضحةً أدوارها المحورية:-.: يُعتبر مضادًا قويًا للأكسدة، يدعم تجدد الخلايا، ويُبطئ علامات الشيخوخة، بالإضافة إلى تحسين الرؤية وصحة الجلد والشعر.



- فيتامين C: يعزز الجهاز المناعي ويُساعد في مكافحة نزلات البرد والأمراض المزمنة.

تُشدد الطبيبة على أهميته الخاصة للنساء خلال المرحلة الثانية من الدورة الشهرية وأثناء الحيض، وتُذكر بأنه يجب الحصول عليه بانتظام من الفواكه والخضروات الطازجة نظرًا لعدم قدرة الجسم على إنتاجه.



-فيتامين D: يدعم الجهاز المناعي، يقلل الالتهابات، ويخفض خطر الإصابة بالسرطان، كما يقوي العظام للحماية من هشاشة العظام ويحمي البشرة من الشيخوخة المبكرة. يبرز دوره بشكل خاص أثناء الحمل في دعم نمو الجنين وتعزيز الحمل الطبيعي.



- فيتامين E: يُعد ضروريًا لصحة الجهاز التناسلي الأنثوي، حيث يشارك في عملية الإباضة ويُساهم في نضوج البويضات.

-حمض الفوليك (فيتامين B9): حيوي للغاية للنساء في سن الإنجاب، فنقصه قد يؤدي إلى عيوب خلقية خطيرة في الأنبوب العصبي لدى الجنين. لذا، يُوصى بتناوله منذ مرحلة التخطيط للحمل وحتى نهاية الثلث الأول.

- مجموعة فيتامينات B: تُكمل هذه المجموعة القائمة، لدورها الأساسي في تنشيط عمليات الأيض، دعم الجهاز العصبي، والمساعدة في إنتاج الطاقة.

- أحماض أوميغا-3 الدهنية: ضرورية لصحة البشرة، ولضمان عمل الجهازين الهضمي والهرموني بشكل سليم.



تُختتم الدكتورة أورفانوفا نصائحها بالتأكيد على أن "الفيتامينات المختارة بعناية تُساعد في الحفاظ على الجمال والشباب، وتعزز الصحة العامة، وتحسّن جودة الحياة. ولكن يجب تناولها فقط تحت إشراف طبي متخصص."