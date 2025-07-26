شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الغذاء العالمي يعلق أنشطة الوقاية من سوء التغذية بمناطق الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي

ٲعلن برنامج الغذاء العالمي تعليق جميع أنشطته المتعلقة بالوقاية من سوء التغذية في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، عازياً السبب إلى النقص الحاد في التمويل.



جاء في تقرير صادر عن البرنامج أن "نظراً لاستمرار النقص في التمويل، تم تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين" وحذر التقرير من أن هذا التعليق "سيؤثر على عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والفتيات الحوامل والمرضعات".

وأضاف التقرير أن برنامج الوقاية من سوء التغذية يواجه خطر التوقف الكامل للمساعدات في منطقة العمليات الإنسانية شمال البلاد بحلول نهاية شهر يوليو الجاري.



ونتيجة لذلك، "ستتولى اليونيسف مسؤولية إدارة حالات سوء التغذية الحاد المعتدل عالية الخطورة في المديريات ذات الأولوية التي كان يديرها برنامج الغذاء العالمي".

يُذكر أن برنامج الأغذية العالمي كان قد أعلن قبل يومين عن استئناف توزيع المساعدات الغذائية الطارئة في المناطق الخاضعة لسيطرة سلطة صنعاء، وذلك بعد توقف دام قرابة ثلاثة أشهر بسبب أزمة تمويل حادة.