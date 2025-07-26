شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال سياسي مرتقب.. تغييرات كبرى تطال الرئاسي والحكومة والبرلمان.. وهذا إسم الرئيس ونائبيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تطور سياسي لافت، كشف الصحفي محرم الحاج، نقلًا عن مصدر صحفي في مكتب رئاسة الجمهورية، عن قرب صدور قرار رئاسي مرتقب يتضمن تغييرات جذرية في هرم السلطة اليمنية، تشمل مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة والبرلمان.



وبحسب المصدر الذي تحدث للحاج، فإن الساعات القادمة قد تشهد إعلان قرارات تغييرية واسعة، في محاولة لإعادة ترتيب المشهد السياسي والعسكري في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد.



ووفقًا للمعلومات المسربة، فإن المرشح الأبرز لتولي رئاسة مجلس القيادة الرئاسي هو السياسي والدبلوماسي المعروف حمود خالد ناجي الصوفي، فيما تم ترشيح كل من اللواء محمود أحمد سالم الصبيحي، والعميد أحمد علي عبدالله صالح كنائبين لرئيس المجلس، ما يُعد تغييرًا نوعيًا في التوازنات السياسية داخل السلطة الشرعية.



كما أفاد المصدر بأن رئاسة البرلمان قد تؤول إلى البرلماني والسياسي المخضرم محسن علي عمر باصرة، في حين تم تداول اسم رجل الأعمال أحمد صالح العيسي لتولي رئاسة الحكومة، وهي خطوة إن حدثت، قد تثير ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والاقتصادية.



وبخصوص نواب رئيس الوزراء، كشفت التسريبات أن فضل محمد حسين الجعدي مرشح لتولي منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بينما يتوقع تعيين اللواء محمد عبدالله محمد القوسي نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، في ما يبدو أنه توجه لتعزيز الأداء الأمني والعسكري للحكومة.



وتأتي هذه التحركات في وقت بالغ الحساسية، وسط تصاعد الضغوط الشعبية والسياسية المطالبة بإصلاحات حقيقية وتغيير أدوات الفشل، فيما لا تزال التحديات الاقتصادية والعسكرية تضغط على المشهد اليمني من كل الاتجاهات.

