عاجل: بعد ساعات من وصول الرئيس العليمي إلى الرياض... الإعلان عن تغييرات في مجلس القيادة الرئاسي (أسماء+ صور")

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر مطلع بمكتب الرئاسةأن الساعات القادمة ستشهد قرار مرتقب بتغييرات في مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة البرلمان والحكومة.


وأكد المصدر أن المرشح لتولي منصب رئيس مجلس القيادة الرئاسي حمود خالد ناجي الصوفي، ونائبان ( محمود احمد سالم الصبيحي - أحمد علي عبدالله صالح) .


كما كشف المصدر أن أبرز الأسماء المرشحة لرئاسة البرلمان محسن علي عمر باصره ، وفي رئاسة الحكومة فإن أبرز الأسماء المرشحة احمد صالح العيسي ، وفضل محمد حسين الجعدي نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ومحمد عبدالله محمد القوسي نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن.
 

