خبر يحزن ملايين اليمنيين من جديد

عدن - ياسمين التهامي - في تطور مفاجئ ومؤلم لآمال ملايين المواطنين، أعلن فريق مبادرة "الرايات البيضاء" انسحابه من جهود إعادة فتح طريق "عقبة ثرة" الحيوي، الذي يربط بين محافظتي البيضاء وأبين، وذلك بعد تعرضه لاتهامات بالخيانة وتهديدات من قيادات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين.

وأوضح الفريق، في بيان رسمي صدر يوم الخميس 24 يوليو، أن جميع المحاولات لإعادة فتح الطريق المغلق منذ نحو عشر سنوات قد فشلت، مشيرًا إلى أن قيادات في جبهة ثرة بمديرية لودر شنت حملة تشويه ضده، متهمة إياه زورًا بالتآمر مع صنعاء لتسهيل تقدمها باتجاه محافظة أبين.

وأكد الفريق أن تلك الاتهامات الباطلة والتهديدات المباشرة أجبرته على التراجع عن مهمته، رغم ما يحمله الطريق من أهمية إنسانية واقتصادية واستراتيجية لسكان المحافظتين.