الزيارة الـ 19.. برشلونة يستأنف رحلة اليابان

عدن - ياسمين التهامي - �علن نادي برشلونة الإسباني، أن مباراة فريقه الأول لكرة القدم التحضيرية للموسم الجديد أمام فيسيل كوبي الياباني، ستُلعب في موعدها المحدَّد بعد توصُّله إلى حلٍّ مع الشركة المنظمة حول المشكلات التعاقدية «الخطيرة» التي تسبَّبت في تعليق الرحلة سابقًا.

وذكر برشلونة في بيانٍ، الجمعة، أن المباراة، التي ستُلعَب الأحد المقبل، هي بداية جولته الآسيوية التي تتضمَّن إجراء مواجهتين أيضًا في كوريا الجنوبية أمام إف سي سول، 31 يوليو الجاري، ودايجو إف سي، 4 أغسطس المقبل.

وتأتي الجولة بعد أن أكمل فريق المدرب الألماني هانزي فليك أسبوعًا ونصف الأسبوع من التدريبات التحضيرية للموسم. وستكون مباراة كوبي الزيارة الـ 19 لبرشلونة إلى اليابان، بما في ذلك المباريات الرسمية والتجريبية، علمًا أن الفريقين، التقيا من قبل مرتين في 2019 و2023، وفاز الكاتالوني 2ـ0 في اللقاءين.

وستشهد الجولة السابعة لبرشلونة في المنطقة فعالياتٍ مؤسسيةً واجتماعيةً وتجاريةً لتعزيز حضور النادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهي سوقٌ استراتيجيةٌ له حيث يبلغ عدد متابعيه في وسائل التواصل الاجتماعي نحو 59 مليونًا منها، حسبَ موقعه الرسمي.

وأوضح الموقع، أن برشلونة يمتلك في اليابان 3.6 مليون مشجعٍ وفق دراسةٍ، أجرتها شركة GWI، إضافةً إلى دخوله في اتفاقياتِ رعايةٍ مع علاماتٍ تجاريةٍ محليةٍ، بينها «كونامي»، و«كانون ميديكال»، وارتباطه بعلاقةٍ وطيدةٍ مع المحليين من خلال رابطة المشجعين في طوكيو، إلى جانب إطلاق ست أكاديمياتٍ.

وفي كوريا الجنوبية، التي يبلغ عدد مشجعي برشلونة بها نحو 2.3 مليون، حافظ النادي الإسباني على علاقاتٍ قويةٍ مع شركاء تجاريين محليين معروفين، إضافةً إلى تنظيم معسكراتٍ تدريبيةٍ في مدن عدة عبر أكاديمياته.