وكيل المهرة يلمح إلى انفراج أزمة الزايدي

يزيد بن سلمان - شبوة - الأمور في طريقها للانفراج والحلول تقترب بروح مسؤولة تحفظ الحقوق وتصون الدماء نطمئن الجميع بأن القضية تُدار بعقلانية واتزان وباتت على مشارف نهاية ترضي الجميع دون تفريط أو ظلم. بدر كلشات ويفهم من منشور بدر كلشات أنه يتحدث عن القيادي الحوثي الزايدي.

