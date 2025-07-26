شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل أيقونة الفن اللبناني .. زياد الرحباني يغادر عن عمر يناهز 69 عامًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رحيل أيقونة الفن اللبناني .. زياد الرحباني يغادر عن عمر يناهز 69 عامًا

توفي اليوم السبت الفنان والموسيقي اللبناني الكبير زياد الرحباني، عن عمر ناهز 69 عامًا، ليودع بذلك العالم العربي قامة فنية فريدة تركت بصمة لا تُمحى في الذاكرة الثقافية.

الراحل، نجل الأسطورة فيروز والموسيقار الكبير عاصي الرحباني، لم يكن مجرد فنان، بل كان ظاهرة إبداعية متعددة الأوجه.

برع الرحباني كموسيقي، مؤلف، ملحن، مسرحي، وكاتب ساخر، مقدمًا أعمالاً جمعت ببراعة بين موسيقى الجاز والموسيقى الشرقية.

مسيرة حافلة بالإبداع والتأثير حيث اشتهر زياد الرحباني بمسرحياته الجريئة ذات الطابع السياسي والاجتماعي، التي عكست رؤاه النقدية وسخريته اللاذعة.



من أبرز أعماله المسرحية التي حفرت مكانها في وجدان الجمهور:

."بالنسبة لبكرا شو؟"

."فيلم أمريكي طويل"

."شي فاشل"

إضافة إلى إسهاماته المسرحية، كان للرحباني دور محوري في مسيرة والدته فيروز الفنية، حيث لحن ووزع لها العديد من الأغاني التي شكلت مرحلة جديدة ومختلفة في مسيرتها.



كما تعاون مع عدد من الفنانين الآخرين، مضيفًا لمسته الفريدة لأعمالهم.

وقد نعت العديد من الوسائل الإعلامية اللبنانية الرحباني، ومن المتوقع أن تصدر بيانات رسمية تحدد تفاصيل الجنازة ومواعيد العزاء لاحقًا.