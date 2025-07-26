شكرا لقرائتكم خبر عن لفتح الحدود مع إسرائيل...صحفي إسرائيلي يسخر من دعوة عبد الملك الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سخر الصحفي الإسرائيلي المعروف، إيدي كوهين، من تصريحات زعيم جماعة الحوثي في اليمن، عبد الملك الحوثي، التي دعا فيها إلى فتح الحدود مع إسرائيل للمشاركة في القتال إلى جانب الفلسطينيين.



وفي تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، علّق كوهين قائلًا : "آلاف الحوثيين كانوا في جنازة الهالك نصرالله، التي تبعد ساعتين عن الحدود مع إسرائيل، ليش ما حرروا فلسطين؟ الآن يطالبون بفتح الحدود! ههههههه".



وجاءت تصريحات الحوثي في خطاب متلفز، أكد فيه استعداد جماعته للمشاركة في ما وصفه بـ"تحرير فلسطين"، إذا تم فتح الطريق أمامهم للوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلا أن هذه التصريحات قوبلت بانتقادات وسخرية من قبل عدد من المعلقين، واعتُبرت "شعارات دعائية" بعيدة عن الواقع العسكري والسياسي في المنطقة.



يُذكر أن جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، أعلنت مرارًا دعمها للمقاومة الفلسطينية، ونفذت خلال الأشهر الماضية هجمات ضد سفن قالت إنها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر. إلا أنها لم تدخل في أي مواجهة مباشرة مع إسرائيل، سواء من الحدود اللبنانية أو من أي جبهة أخرى.



وتُعد تغريدة كوهين جزءًا من حملة إعلامية إسرائيلية تهدف إلى التقليل من شأن التهديدات التي تطلقها الجماعات المسلحة المدعومة من طهران، والتي تُصنّفها تل أبيب ضمن "محور المقاومة" .