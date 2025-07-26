شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن اللحظات الأخيرة لهوغان قبل وفاته"تفاصيل مأساوية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عمل المسعفون والمستجيبون الأوائل بشكل محموم لمدة 30 دقيقة أثناء محاولتهم إنقاذ أسطورة المصارعة الحرة هولك هوغان قبل وفاته.

توفي هوغان، 71 عاما، يوم الخميس، مما أدخل عشاق المصارعة في حالة من الحزن والحداد.

وكشفت مصادر مقربة من عائلة المصارع الأميركي أنه كان في حالة صحية سيئة في الأسابيع التي سبقت وفاته.

وقال أحد المصادر لصحيفة "ديلي ميل" إنه عانى من ضيق في التنفس، وفقد الكثير من الوزن، وكان يعتمد على الأكسجين.

وقبل ثلاثة أيام من وفاته، ادعى أحد ضيوف بودكاست " TheBubbaArmy " أن هوغان لا يستطيع التحدث لأنه ليس بخير، وقال: تضررت قصبته الهوائية ويواجه العديد من المشاكل، إنه لا يبدو بخير على الإطلاق.

ويوم الجمعة، ظهرت تفاصيل مأساوية حول اللحظات الأخيرة لهوغان، إذ تم استدعاء رجال شرطة كليرووتر وسيارة الإسعاف إلى منزله البالغ قيمته 11.5 مليون دولار بعد الساعة الـ 9:50 صباحا، يوم الخميس، حسبما أكدت الشرطة لـ "الصن".

تلقى المصارع الإنعاش القلبي الرئوي وكان المسعفون يحاولون إنعاشه حتى الساعة الـ 10:28 صباحا، ثم نقل هوغان، الذي أصيب بسكتة قلبية، إلى المستشفى حيث أعلن عن وفاته.

وفي مؤتمر صحافي، قالت شرطة كليرووتر إن هوغان "واجه مشكلة طبية خطيرة". لكن لم يتم الكشف عن السبب الرسمي للوفاة، إلا أن الشرطة قالت إنه لا توجد علامات على وجود نشاط إجرامي أو عنف أدى إلى وفاته.

جاءت وفاة هوغان بعد أسابيع فقط من انتشار شائعات بأن أحد أساطير المصارعة على فراش الموت – دون تحديد هويته، إلا أن سكاي ديلي، زوجة هوغان، اضطرت إلى كشف حالته، مطمئنة المعجبين، وقالت أن زوجها يتعافى.

في يونيو، تم نقله إلى المستشفى بسبب مشاكل في الظهر والرقبة، وقبلها كان قد خضع لعملية جراحية في رقبته.

وكشفت مصادر مقربة أن مصارع "دبليو دبليو إي" خضع إلى 25 عملية جراحية بين عامي 2014-2024 قبل وفاته.