شكرا لقرائتكم خبر عن اخر مستجدات الشيخ محمد بن احمد الزايدي والمطارح في المهرة ترفض ترفع المطارح وترفض بيان الشيخ محمد بن محمد الزايدي ومطارح خولان على الموعد اليوم (نص البيان المرفوض) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ‏اخر مستجدات نكف خولان بشان الشيخ محمد بن احمد الزايدي المعتقل في سجون الحكومة اليمنية الشرعية بمحافظة المهرة .

فقد صدر بيان عن الشيخ / محمد بن محمد الزايدي امس الجمعه جاء فيه :

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى قبائلنا في خولان الطيال،

وإلى كافة قبائل اليمن الأبية،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نتوجّه إليكم بخالص الشكر والتقدير، ونعبر عن بالغ امتناننا لما سطرتموه من مواقف قبَلية أصيلة في هذه المحنة، حيث ظهر معدن الرجال، وتجلى الوفاء والانتماء، فأنتم من رفع الرأس، وشرف القبيلة، وصان العهد.

أولًا:

إلى قبائل خولان ومن معهم من قبائل اليمن الأوفياء، الذين تحركوا إلى محافظة المهرة فور الإعلان عن توقيف الشيخ / محمد بن أحمد الزايدي، وتحملوا العبء والمشقة، وكانوا السبّاقين إلى الفزعة والموقف المشرف تجاهه خصوصًا، وتجاه القبيلة عمومًا.

ثانيًا:

إلى قبائل خولان وسائر قبائل اليمن الذين تداعوا من كل قرية ومدينة، ولبّوا نداء النكف كبيرهم وصغيرهم، وهذه ليست بغريبة على خولان، فتاريخها حافل بالمواقف منذ آلاف السنين، عنوانه النخوة والكرامة.

ثالثًا:

إلى مشائخ وقبائل المهرة الكرام، والسلطة المحلية في المحافظة، على تعاونهم المسؤول ومواقفهم الإيجابية، التي أسهمت في تهيئة أجواء المعالجة، وفتح الطريق نحو الحل.

وبناءً على ما تقدم، فإننا ندعو قبائل خولان، ومن معهم من قبائل اليمن إلى:

رفع المطارح القائمة في محافظة المهرة

وتأجيل النكف القبلي، مع عدم الممانعة في استمرار الاجتماع المقرر يوم غد،

وذلك باعتبار أن الهدف قد أوشك على التحقق بفضل الله، وفضلكم، وتعاون مشايخ ومحافظ محافظة المهرة، والتزامهم بالإفراج عن الشيخ محمد بن أحمد الزايدي.

كما نؤكد أننا سنستكمل متابعة القضية مع كافة الجهات المعنية والوساطات الخيّرة، حتى يتم الإفراج عنه بما يليق بمقامه ومكانة القبائل التي تمثله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا واكدت مصادر لموقع المشهد الدولي الذي يتابع قضية الزايدي اول باول لكونه شخصية اجتماعية وواجهة مجتمعية وذو ثقل مجتمعي في الجمهورية اليمنية بغض النظر عن ولائه لجماعه بعينها او انتماء اخر فهو يظل وطني ابن الوطن .

اكدت المصادر بان المطارح الذين بمحافظة المهرة رفضو ماجاء في البيان جملة وتفصيلا .

وقالت المصادر : رفضو ذا البيان قالو ذي طلب النكف الشيخ محمد بن احمد وهذا البيان من محمد بن محمد الزايدي .

واصحاب المطارح الذي في المهرة رفضو يرفعو و قالو اذا قد خرج الشيخ محمد بن احمد الزايدي بيرفعو .

و اكدت المصادر ان هذا البيان لم يتعامل معه احد ولن يتعامل به احد لان الداعي الذي دعا به القبائل الشيخ محمد بن احمد لم يدعي به الا من وجع لانه عاقل ولاهو حق الغاغة

وقالت المصادر ان القوم ذي في المهرة رفضوا يرفعوا المطارح الا بخروج الشيخ .

و اشارت المصادر بان نكف خولان في موعده اليوم الساعه 8 صباح في منطقة الشرزة

وقالت المصادر الله يجمل خولان ويخرجها من موقفها ببياض وجه ورفعة رأس

ويبيض وجية القبايل الاخرى

ويخارج الشيخ محمد بن احمد الزايدي لان الوضع لم يعد ولا يتحمل اليمن اكثر مما فيه لان الدولة لن تسيطر على الموقف ان انفجر ((فيضان بشري جارف ))