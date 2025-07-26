شكرا لبحثكم عن خبر المقاومة الجنوبية تتجاهل مكتشف النجوم الكروية والان مع التفاصيل

شبوة

عدن

أثار تجاهل مكتب المقاومة الجنوبية بمديرية دار سعد بعدن تكريم الرائد نصر حسن عبد الله "البشم" ضمن مؤسسيه، استياء واسعًا، رغم دور البشم في دعم القضية الجنوبية والحركة الرياضية والاجتماعية بالمحافظة.

وطالب ناشطون ومتابعون الجهات المعنية بـ"تصحيح هذا التجاهل"، خاصة أن الرجل ما زال على قيد الحياة ويستحق التكريم في حضوره، وليس عبر "شهادات" ما بعد الرحيل.

يذكر أن الرائد نصر ساهم في تنظيم سلسلة فعاليات احتفالية بتضحيات الشهداء، بمساعدة لاعب المنتخب الوطني السابق الكابتن حميد قريشي، والإعلامي فضل الجونة، منها مباراة كرة قدم شارك فيها نجوم من المنتخب الوطني، إلا أن مكتب المقاومة لم يُدرجه ضمن قائمة المكرمين.

أن للرائد نصر سجلًا حافلًا في المجالين الرياضي والأمني، حيث ساهم في اكتشاف مواهب كروية مثل قائد منتخب الناشئين الأسبق فضل حميد، والهداف المئوي للتلال فتحي الجابر، كما يُعد أحد أبرز العناصر المجتمعيه والأمنية التي ساهمت في حل نزاعات عديدة بالحوار.