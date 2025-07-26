شكرا لقرائتكم خبر عن دعوات برلمانية واسعة في بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطين والان مع التفاصيل

يواجه رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، ضغوطًا متزايدة من داخل البرلمان، حيث طالب أكثر من 220 نائبًا، بينهم عشرات من حزب العمال الحاكم، الحكومة بالاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.

جاءت هذه الدعوة في رسالة مشتركة وقع عليها نواب من تسعة أحزاب سياسية يوم الجمعة.



تأتي هذه المطالبات بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف رسميًا بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.

وستكون فرنسا أول دولة من مجموعة السبع وأقوى دولة أوروبية تتخذ هذه الخطوة، مما أثار إدانة من إسرائيل والولايات المتحدة.



يتعرض ستارمر لضغوط محلية ودولية متصاعدة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، خاصة مع تصاعد المعارضة للحرب المستمرة في غزة والمخاوف المتزايدة من وقوع مجاعة جماعية في القطاع المحاصر.

ناشد النواب البريطانيون في رسالتهم المشتركة الحكومة قائلين: "نحثكم على الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين في المؤتمر الأسبوع المقبل"، في إشارة إلى مؤتمر الأمم المتحدة المقرر عقده يومي 28 و29 يوليو برئاسة مشتركة من فرنسا والسعودية في نيويورك.



وأضاف النواب: "في حين أننا ندرك أن المملكة المتحدة لا تملك القدرة على تحقيق فلسطين حرة ومستقلة، فإن اعتراف المملكة المتحدة سيكون له تأثير كبير". وأشار الموقعون، الذين ينتمون إلى أحزاب متنوعة مثل حزب المحافظين والديمقراطيين الليبراليين وأحزاب إقليمية في اسكتلندا وويلز، إلى "الروابط التاريخية لبريطانيا وعضويتنا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

كما لفت النواب إلى دور بريطانيا في قيام دولة إسرائيل من خلال وعد بلفور عام 1917. وأكدوا: "منذ العام 1980، أيدنا حل الدولتين.



ومن شأن هذا الاعتراف أن يعزز هذا الموقف، والارتقاء إلى مستوى مسؤوليتنا التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني".



وفي بيان صدر يوم الجمعة عقب مكالمة هاتفية بشأن غزة مع نظيريه في فرنسا وألمانيا، قال ستارمر إنه "يعمل على إيجاد طريق للسلام في المنطقة". وأضاف أن "الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يكون إحدى هذه الخطوات. لا لبس في هذا الشأن. لكن يجب أن يكون جزءًا من خطة أوسع".