قصة 55 ألف ريال اختبرت أمانة الجيران!...ضاع المال وظهرت النوايا

عدن - ياسمين التهامي - قبل يومين، تحوَّل شارع في حيّ "الجراف" إلى مسرح لمواقف طريفة ومثيرة بعد العثور على مبلغ كبير من المال، ليبدأ سباق "المطالبين" بالأمانة بطرقٍ بعضها غريب وبعضها الآخر مُضحك!

البداية.. العثور على المبلغ

عثر أحد سكان الحارة على مبلغ 55 ألف ريال في الشارع المجاور، مكون من فئتين: 40 ألف ريال من فئة 1000 ريال، و15 ألف ريال من فئة 500 ريال. لم يتردد الرجل في نشر إعلان في مجموعة الواتساب الخاصة بالحارة، طالبًا من صاحب المبلغ أن يحدد مقدار المبلغ والفئات بدقة لاسترداده.

الفيضان الهاتفي.. ومحاولات "الاستلام" الإبداعية!

ما إن انتشر الخبر حتى انهالت المكالمات، لكن أغلبها كان غريبًا أو مُريبًا!

المكالمة الأولى:

اتصل أحدهم يسأل: "كم الفلوس اللي لقيتها يا عم؟"، وعندما سُئل عن سبب السؤال، أجاب: "عشان لو أحد سأل عليها!". انتهت المكالمة بكلمتين "حاليات" من صاحب المال!

المكالمة الثانية:

اتصل رجلٌ وقال بنبرة ودية: "وين بيتكم يا عم؟ عشان أجي أشل الأمانة!".

وعندما سُئل عن تفاصيل المبلغ، أقسم أنه "الزلط اللي ضاع من زوج أختي!"، لكنه لم يستطع الاتصال به لأن "تلفونه ضايع وراس أمي!"، ثم أنهى المكالمة بتحذير غامض: "انتبه تصرف الزلط يا منعاه!".

المكالمة الثالثة:

اتصلت عجوز تبكي بحرقة، قائلة: "الحمد لله أنهم ضاعوا عندك!"، لكنها رفضت تحديد المبلغ بحجة أن "العدّ يقلل البركة!"، ثم أنهت المكالمة بغضب!

المكالمة الرابعة:

عرض أحدهم صفقة غريبة: "شل منهم 10% حلالك، وأنا أجي أشل الباقي!". وعندما سُئل عن مقدار الـ10%، ردّ: "هنّ ببركة الباري تقريبًا فوق العشرين ألف!"، ليُغلق الهاتف في وجهه هو الآخر!

الضحية الوحيدة.. رجل محترم بلا تمر!

بين كل هذه المحاولات، برزت قصة مختلفة.. اتصل رجل محترم وصف المبلغ بدقة (55 ألف ريال، بنفس الفئات)، وتم الترتيب لاستلامها في اليوم التالي عند الجامع. وسلم الرجل المال، وحصل في المقابل على 3 أقفاص تمر كهدية شكر. لكن المفاجأة كانت عندما دخل الرجل ليصلي، فإذا بالتمر يختفي! ليوجه نداء أخيرًا: "اللي لقي التمر في الجامع يرجعه!".

تساؤلات تبحث عن إجابة!

القصة تطرح تساؤلات عن مصداقية بعض المطالبين، وعن أين تذهب "أمانات" البعض عندما تُختبر!