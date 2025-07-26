شكرا لقرائتكم خبر عن صادم ...حرمان المرشح للحصول على الترتيب الاول في نتائج الثانوية العامة "صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صعق الطالب محمد عبدالاله نعمان البركاني من أبناء مديرية جبل حبشي بنتيجة الثانوية العامة بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.

حيث أظهرت نتيجة الثانوية العامة الخاصة بالطالب تفوقه بشكل كبير جدا فيما تم حرمانه من نتيجة مادة الفيزياء

بدوره قدم الطالب محمد عبدالاله نعمان البركاني تظلماً رسمياً إلى وزير التربية والتعليم بعد حرمانه من درجة مادة الفيزياء رغم تأكيده أنه أدى الاختبار وحصوله على الدرجة الكاملة في بقية المواد .

وكان الطالب محمد عبدالاله البركاني مرشحاً للحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية اليمنية , غير أن حرمانه من درجة الفيزياء تسببت في إقصائه من الترتيب العام .

