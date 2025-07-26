الارشيف / اخبار اليمن

صادم ...حرمان المرشح للحصول على الترتيب الاول في نتائج الثانوية العامة "صور"

عدن - ياسمين التهامي - صعق الطالب محمد عبدالاله نعمان البركاني من أبناء مديرية جبل حبشي بنتيجة الثانوية العامة بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.

حيث أظهرت نتيجة الثانوية العامة الخاصة بالطالب تفوقه بشكل كبير جدا فيما تم حرمانه من نتيجة مادة الفيزياء

بدوره قدم الطالب محمد عبدالاله نعمان البركاني تظلماً رسمياً إلى وزير التربية والتعليم بعد حرمانه من درجة مادة الفيزياء رغم تأكيده أنه أدى الاختبار وحصوله على الدرجة الكاملة في بقية المواد .

وكان الطالب محمد عبدالاله البركاني مرشحاً للحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية اليمنية , غير أن حرمانه من درجة الفيزياء تسببت في إقصائه من الترتيب العام .
 

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

