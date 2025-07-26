شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان عن استشهاد 10 جنود في مواجهات مع الحوثيين في محافظة صعدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، الجمعة، استشهاد 10 جنود وإصابة آخرين في هجوم شنته مليشيا الحوثي الإرهابية، وكلاء إيران، على مواقع الجيش في جبهة علب شمالي محافظة صعدة، معقل المليشيا شمالي اليمن.



وأكد قائد محور علب وقائد اللواء 63 مشاة، اللواء ياسر مجلي، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات المليشيا في وقت مبكر، مما مكّن القوات من تنفيذ كمين محكم أعقبه هجوم معاكس أربك صفوف المليشيا وأجبرهم على التراجع والفرار.

وأشار مجلي إلى أن المعركة، التي استمرت لساعات، أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من مقاتلي مليشيا الحوثي، بالإضافة إلى تدمير ثلاث آليات قتالية تابعة للمليشيا، كما استشهد عشرة من أبطال القوات المسلحة. مؤكدًا أن تضحياتهم لن تذهب سدى، وأن دمائهم الطاهرة ستنير طريق النصر واستعادة الدولة.