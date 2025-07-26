شكرا لقرائتكم خبر عن للمطالبة بالإفراج عن الزايدي...تصاعد التوتر في المهرة بعد إعلان "النكف القبلي" من قبائل خولان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قبائل خولان الطيال، الخميس، "النكف القبلي" في صحراء شحن بمحافظة المهرة، احتجاجًا على استمرار احتجاز الشيخ محمد أحمد الزايدي، المعتقل منذ نحو أسبوعين لدى القوات الأمنية على خلفية محاولته مغادرة البلاد إلى سلطنة عمان بطريقة غير قانونية عبر منفذ شحن الحدودي.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعات مسلحة من أبناء خولان الطيال، مدعومة من عناصر حوثية، بدأت بالتجمع في مناطق قريبة من معسكرات تتبع القيادي القبلي الشيخ علي سالم الحريزي، وسط تهديدات بالتصعيد واستخدام القوة لتحرير الزايدي، ما يثير مخاوف من اندلاع مواجهات مسلحة في محافظة تُعد من أكثر مناطق اليمن استقرارًا نسبيًا.

في المقابل، شددت السلطات الأمنية في المهرة على تمسكها بموقفها، مؤكدة أن الزايدي سيُحال إلى القضاء قريبًا، ورافضة أي ضغوط قبلية أو سياسية للإفراج عنه. ووجهت السلطات أصابع الاتهام للحوثيين بالوقوف وراء التصعيد، محمّلة إياهم مسؤولية مقتل ضابطين في الجيش خلال اشتباكات أعقبت اعتقال الزايدي.

من جانبه، حذر مصدر عسكري بمحور الغيضة من مغبة أي تصعيد مسلح، مؤكداً أن أي محاولة لفرض الأمر الواقع بالقوة ستُواجه بحزم. وأكد أن "القضية ستُعالج وفق المسارات القانونية، وليس عبر التحشيد أو التهديد".