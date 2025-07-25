شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: حادث مروري مروع في عدن.. سقوط سيارة في البحر وإزدحام خانق على الخط البحري(صورة أولية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد الخط البحري في العاصمة المؤقتة عدن، قبل قليل، حادثًا مروريًا مروعًا إثر تصادم عدد من السيارات، أدى إلى سقوط إحدى المركبات في البحر من فوق الجسر البحري.

وبحسب شهود عيان لموقع منبرالاخبار، فإن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة وعدم الالتزام بالمسار، ما تسبب بتصادم عنيف بين عدة سيارات، انحرفت إحداها وسقطت مباشرة في البحر.

وأسفر الحادث عن إصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، فيما سارعت فرق الإسعاف والجهات الأمنية إلى الموقع، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

الحادث تسبب بحالة ازدحام خانقة على الطريق البحري الرابط بين مديريتي المعلا وخورمكسر، مما أثر على حركة السير لساعات.