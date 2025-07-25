شكرا لقرائتكم خبر عن ياسين سعيد نعمان يفجرها " هذا الأمر لم يترك وقتاً ولا عقلاً ولا قدرة للمعركة الكبرى" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال السفير اليمني في لندن الدكتور ياسين سعيد نعمان إن المعارك الصغيرة لم تترك وقتًا ولا عقلًا ولا قدرةً للمعركة الكبرى ..



مشيرا إلى أن الجميع نصبوا خيامهم على مشارف اللحظة التاريخية التي امتدت لسنين ..خيموا فوق تلال من الأمل ، ثم ركامٍ من الخيبة والحيرة ، وهناك علقوا في وصلةٍ من فعلٍ شكله غبار الزمن الذي اختلط فيه الحابل بالنابل .

وأوضح أنه لم يعد هناك من خيار سوى التوقف لحظةً لتدبر الأمر قبل فوات الأوان .

