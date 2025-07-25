شكرا لقرائتكم خبر عن في حادثة مأساوية محزنه وفي مشهد مهيب ومؤثر .. محافظة حضرموت تودع ثلاثة من شباب محافظة مأرب (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتضنت محافظة حضرموت أبناء محافظة مأرب في لحظة وداع حزينة مساء اليوم الجمعه .

هذا وفي مشهد مهيب ومؤثر، ودّعت حضرموت اليوم ثلاثة من شباب محافظة مأرب الذين غرقوا في بحر المكلا، حيث أُقيمت عليهم صلاة الجنازة في مسجد بن سيناء بعد صلاة الجمعة، وسط حضور حاشد من أبناء حضرموت الذين هبّوا لمشاركة إخوانهم في هذا المصاب الجلل.

وهذا الحضور الكبير لم يكن مجرد تشييع، بل رسالة وفاء وتكافل، جسّدت فيها حضرموت أسمى معاني الأخوة، وأكدت أن اليمن جسدٌ واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّى.

هذا وقد لقي ثلاثة أشقاء من أبناء محافظة مأرب مصرعهم غرقًا في سواحل منطقة بروم بمحافظة حضرموت، أثناء محاولتهم السباحة فقد غرق الاول وحاول اخوه الثاني انقاذه ولكن غرق ولم يستطيع انقاذ اخوه فيما حاول الاخ الثالث انقاذ اخوانه الاثنين ولكنه غرق هو الاخر في موقع غير مخصص، ضمن حادثة مأساوية أثارت موجة حزن وتحذيرات متجددة بشأن خطورة السباحة في المناطق ذات التيارات البحرية العنيفة.



وقالت مصادر محلية إن الأشقاء هم سلطان بن حمد الشبيري وحسين بن حمد الشبيري و سليمان بن حمد الشبيري رحمة الله عليهم .

بحسب المصادر المحلية، وقعت الحادثة أثناء ممارستهم السباحة، حيث باغتتهم التيارات البحرية القوية في الساحل، ولم تفلح محاولات الإنقاذ في إنقاذهم.

هذا وقد قدموا إلى حضرموت لقضاء إجازة الصيف، قبل أن يختفوا يوم امس الخميس أثناء السباحة في أحد المواقع الخطرة.

وأضافت أن فرق خفر السواحل عثرت على جثمان الشقيق الأول مساء الخميس، بينما تم انتشال جثماني الشقيقين الآخرين صباح اليوم الجمعة، بعد عمليات تمشيط استمرت أكثر من 24 ساعة.

ونعى مكتب التوجيه المعنوي التابع لخفر السواحل في حضرموت الضحايا، مشيرًا إلى أن فرق الإنقاذ بذلت جهودًا مكثفة رغم صعوبة الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج.

ودعت السلطات المواطنين والزوار إلى الالتزام بالتعليمات الإرشادية والابتعاد عن المواقع الخطرة، خصوصًا خلال موسم الاصطياف، مؤكدة على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي للحد من تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة

رحم الله الشباب الثلاثة، وأسكنهم فسيح جناته، وألهم ذويهم الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون