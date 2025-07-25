شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وجماعة الحوثي في صعدة وسقوط عشرات القتلى والجرحى "تفاصيل أولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في معارك ضارية، تمكّنت وحدات القوات المسلحة اليمنية من إحباط هجوم واسع شنته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الجمعة، في جبهة علب شمالي محافظة صعدة معقل زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي.، مكبدةً المليشيا خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وأوضح قائد محور علب، قائد اللواء 63 مشاة اللواء ياسر مجلي، أن وحدات الاستطلاع التابعة للجيش رصدت تحركات عدائية لعناصر المليشيا كانت تخطط لتنفيذ عملية هجومية مباغتة على مواقع عسكرية في الجبهة. وأضاف أن أبطال الجيش تعاملوا مع التهديد بسرعة وكفاءة، حيث تصدوا للهجوم قبل أن يبدأ، ونفذوا هجومًا معاكسًا كسر ظهر المليشيا وأجبرها على التراجع.

وأسفرت المعارك، بحسب اللواء مجلي، عن سقوط العشرات من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح، ولا تزال جثثهم متناثرة في شعاب ووديان المنطقة. كما تم تدمير ثلاث آليات قتالية تابعة للمليشيا الحوثية خلال المواجهات.

وأشار اللواء مجلي، وفقا لموقع وزارة الدفاع اليمنية "سبتمبر نت"، إلى أن هذه المعركة البطولية، التي خاضها الجنود بشجاعة وإقدام، أسفرت أيضًا عن استشهاد عشرة من أفراد القوات المسلحة أثناء أدائهم لواجبهم الوطني، مؤكدًا أن دماءهم الزكية ستظل وقود النصر وقناديل العزة في طريق استعادة الدولة اليمنية.

وشدّد قائد محور علب على أن المليشيا الحوثية لن تتمكن من تحقيق أي اختراق في هذه الجبهة الصامدة، مؤكدًا أن قوات الجيش في كامل الجاهزية والاستعداد للتصدي لأي محاولة تسلل أو عدوان، ومهما بلغت التضحيات فإن "محور علب سيظل مقبرة للمليشيا الإرهابية".