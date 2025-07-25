شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحذر: الطرق الصحراوية بين مأرب والجوف وحضرموت منطقة عمليات عسكرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر الجيش اليمني، الجمعة 25 يوليو/ تموز، المواطنين والمسافرين من السير في الطرق الصحراوية بين محافظات "الجوف ومأرب وحضرموت" حفاظًا على سلامتهم، كونها منطقة عمليات عسكرية.

ووفق موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت"، أهاب مصدر عسكري في وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان بجميع المواطنين بتجنب الطرق الصحراوية في المحافظات الثلاث.

وأشار المصدر إلى أن تجنب تلك الطرق والمناطق الصحراوية، "حرصاً على سلامة المواطنين، كونها منطقة عمليات عسكرية، لقوات الجيش والأمن التي تقوم بمهام محاربة الإرهاب والتهريب والتخريب.

ودعا المواطنين والمسافرين بالتزام السير عبر الطرق الرسمية وتجنب المرور في الخطوط الفرعية التي قد تعرضهم للخطر أو المُساءلة القانونية.

والأسبوع المنصرم، دفعت المنطقة العسكرية الأولى التابعة للجيش اليمني بتعزيزات عسكرية جديدة إلى المديريات الصحراوية بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية.

ووفقًا لبيان نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن هذه التعزيزات العسكرية، بقيادة قائد المنطقة اللواء الركن صالح محمد الجعيملاني، توجهت إلى مقر اللواء 315 مدرع في مديرية ثمود.

وأوضح البيان أن هذه التحركات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتنسيق المشترك بين قيادتي المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية، لنشر القوات وتنفيذ دوريات مشتركة لتأمين المنافذ وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وفي 13 يوليو/ تموز أقر قائدا المنطقة العسكرية الأولى والثانية خلال لقاء جمعهما بمدينة المكلا عدد من الإجراءات لتأمين المنافذ الحدودية بحضرموت المحاذية لمحافظة المهرة عقب الأحداث الأخيرة التي نشأت بعد إيقاف القيادي الحوثي محمد الزايدي في منفذ صرفيت.

وفي 8 يوليو/ تموز، أوقفت الأجهزة الأمنية في منفذ صرفيت، بمحافظة المهرة القيادي في جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب "محمد أحمد علي الزايدي"، وهو من أبناء محافظة مأرب، أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر المنفذ إلى سلطنة عمان، وفق بيان رسمي للجنة الأمنية في المحافظة.

وقالت اللجنة الأمنية إن "الزايدي"، كان يحمل جوازًا دبلوماسيًا صادرًا بتاريخ 29 أغسطس 2022م من الجهات غير المعترف بها رسميًا، في إشارة إلى الحوثيين في العاصمة المحتلة صنعاء، لافتة إلى أن مهنته في الجواز "ضابط في القوات المسلحة".