خطيب الجمعة يكمل خطبته ويتوفى وهو يصلي

\u0634\u0643\u0631\u0627 \u0644\u0642\u0631\u0627\u0626\u062a\u0643\u0645 \u062e\u0628\u0631 \u0639\u0646 \u062e\u0637\u064a\u0628 \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0629 \u064a\u0643\u0645\u0644 \u062e\u0637\u0628\u062a\u0647 \u0648\u064a\u062a\u0648\u0641\u0649 \u0648\u0647\u0648 \u064a\u0635\u0644\u064a \u0648\u0627\u0644\u0627\u0646 \u0645\u0639 \u0627\u0644\u062a\u0641\u0627\u0635\u064a\u0644 \u0639\u062f\u0646 - \u064a\u0627\u0633\u0645\u064a\u0646 \u0627\u0644\u062a\u0647\u0627\u0645\u064a - \ufffd\u0648\u0641\u0649 \u062e\u0637\u064a\u0628 \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0629 \u0628\u0627\u0644\u062d\u062f\u064a\u062f\u0629 \u0639\u0642\u0628 \u0627\u0643\u0645\u0627\u0644 \u062e\u0637\u0628\u062a\u0647 \u0627\u0644\u064a\u0648\u0645 \u0648\u0628\u062d\u0633\u0628 \u0645\u0648\u0627\u0637\u0646\u0648\u0646 \u0641\u0627\u0646 \u0627\u0644\u062e\u0637\u064a\u0628 \u062d\u0633\u064a\u0646 \u0627\u0644\u0627\u0647\u062f\u0644 \u0627\u0643\u0645\u0644 \u0627\u0644\u062e\u0637\u0628\u0647 \u0648\u0646\u0632\u0644 \u0648\u062a\u0648\u0641\u0649 \u0641\u064a \u0627\u062e\u0631 \u0631\u0643\u0639\u0647 \u00a0