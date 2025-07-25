الارشيف / اخبار اليمن

خطيب الجمعة يكمل خطبته ويتوفى وهو يصلي

خطيب الجمعة يكمل خطبته ويتوفى وهو يصلي

عدن - ياسمين التهامي - �وفى خطيب الجمعة بالحديدة عقب اكمال خطبته اليوم
وبحسب مواطنون فان الخطيب حسين الاهدل
اكمل الخطبه ونزل وتوفى في اخر ركعه
 
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

