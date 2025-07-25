شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عنيف يهز العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هزّ انفجار عنيف عددًا من أحياء العاصمة صنعاء، في الساعات الأولى، من فجر اليوم الجمعة، وسط حالة من الغموض.

وقال سكان محليون، في عدد من أحياء العاصمة صنعاء، إن انفجارًا عنيفًا سُمع دويّه في معظم أحياء العاصمة، دون معرفة مصدره وتفاصيل أكثر بشانه.

ورجح السكان أن يكون الانفجار ناتجًا عن محاولة إطلاق صاروخ من قبل مليشيا الحوثي.

وتتكتم المليشيات الحوثية على الانفجار الذي أثار فزع السكان في صنعاء، ولم تصدر أي توضيح بشأنه حتى الآن.

