بصورة مفاجئة ...الاعلان عن وفاة قائد عسكري كبير في وزارة الدفاع اليمنية "شاهد"

عدن - ياسمين التهامي - توفي صباح اليوم الجمعة، مسؤول عسكري كبير في وزارة الدفاع اليمنية، في أحد مستشفيات مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن).

وقالت مصادر إعلامية، إن مدير دائرة التصنيع العسكري بوزارة الدفاع اللواء الركن سعد راجح سعد، توفي صباح اليوم الجمعة، في مستشفى عدن الألماني بمدينة عدن بعد صراع طويل ومرير مع المرض.

واللواء راجح، خريج الدفعة الثانية كلية عسكرية وشغل سلسلة من المناصب العسكرية منها قائد اللواء دفاع جوي قبل أن يتقلد منصب دائرة التصنيع العسكري.

