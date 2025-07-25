شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الجمعة...الريال اليمني يفاجئ الأسواق بتحسن غير متوقع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سجّلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، صباح اليوم الجمعة 25 يوليو 2025، تحسنًا طفيفًا في السوق المصرفية في كل من العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة حضرموت، فيما استقرت الأسعار في صنعاء عند مستوياتها السابقة.



وفيما يلي تحديث لأسعار الصرف بحسب مصادر مصرفية محلية:



عدن:



الدولار الأمريكي: شراء 2872 ريال – بيع 2887 ريال



الريال السعودي: شراء 755 ريال – بيع 757 ريال

حضرموت:



الدولار الأمريكي: شراء 2872 ريال – بيع 2887 ريال



الريال السعودي: شراء 755 ريال – بيع 757 ريال

صنعاء:



الدولار الأمريكي: شراء 522 ريال – بيع 524 ريال



الريال السعودي: شراء 138.5 ريال – بيع 139 ريال

ويُعزى هذا التحسن الطفيف إلى حالة من الاستقرار النسبي في العرض والطلب بسوق الصرف المحلي، في ظل استمرار مراقبة الجهات المالية للأوضاع النقدية.



تجدر الإشارة إلى أن أسعار الصرف تتغير باستمرار بناءً على حركة السوق المحلية والعوامل الاقتصادية والسياسية المؤثرة.

