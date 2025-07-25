شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 2025...تعرف على الدولة صاحبة أقوى جواز سفر في العالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتفظت سنغافورة بالمركز الأول في مؤشر «هينلي» لجوازات السفر لعام 2025، لتتصدّر الترتيب العالمي مجدداً، بعد أن كانت قد انفردت بالصدارة مطلع العام، منهيةً تعادلاً سابقاً مع خمس دول أخرى.

وكانت سنغافورة قد تقاسمت المركز الأول في عام 2024 مع كلٍّ من اليابان، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا. أما في التصنيف الأحدث، فقد تراجعت اليابان وكوريا الجنوبية إلى المركز الثاني، فيما حلّت الدول الأوروبية الأربع الأخرى في المرتبة الثالثة إلى جانب الدنمارك، وفنلندا، وإيرلندا.

يعتمد مؤشر «هينلي» لجوازات السفر، الذي يحظى بمتابعة واسعة، على معيار واحد لتقييم قوة الجوازات، وهو عدد الدول التي يمكن لحامله دخولها من دون تأشيرة مسبقة. ويستند المؤشر إلى بيانات مقدّمة من «الاتحاد الدولي للنقل الجوي».

وبينما يركّز هذا التصنيف على سهولة السفر، فإن هناك مؤشراً آخر يُتابع من قبل «CNBC Travel» يُعرف بـ«مؤشر جوازات السفر للرحالة» (Nomad Passport Index)، ويقيّم الجوازات بناءً على خمسة معايير، من بينها الضرائب، ويركّز بصورة أكبر على مفهوم «المواطنة العالمية».

وأظهر الترتيب الأخير تراجع جواز السفر الأميركي إلى المركز العاشر، بعد أن كان يحتل المرتبة التاسعة. كما تراجع جواز السفر البريطاني إلى المرتبة السادسة بعد أن كان في المرتبة الخامسة.

وأشارت شركة «هينلي وشركاه» إلى أن هذا التراجع يعكس اتجاهاً «تنازلياً طويل الأمد» لكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهما الدولتان اللتان كانتا تُعتبران في وقت من الأوقات صاحبتَي أقوى جوازي سفر في العالم. وأضافت الشركة في بيانها: «الجدير بالملاحظة أن الولايات المتحدة باتت على وشك الخروج من قائمة أقوى 10 جوازات في العالم، وذلك للمرة الأولى منذ إطلاق المؤشر قبل 20 عاماً».

أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2025 (حسب مؤشر هينلي):

سنغافورة

اليابان

كوريا الجنوبية

ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، فنلندا، الدنمارك، إيرلندا

السويد، البرتغال، هولندا، النرويج، النمسا، بلجيكا، لوكسمبورغ

سويسرا، اليونان، نيوزيلندا

المملكة المتحدة

أستراليا، المجر، بولندا، مالطا، التشيك

كندا، الإمارات، إستونيا

سلوفينيا، سلوفاكيا، كرواتيا، لاتفيا

الولايات المتحدة، آيسلندا، ليتوانيا

ووفقاً للتصنيف، يتيح جواز سفر سنغافورة لحامله الدخول إلى 193 دولة حول العالم من دون تأشيرة مسبقة، في حين تتيح جوازات الدول المصنّفة في المرتبة العاشرة دخول 182 دولة.

الهند تسجل أكبر قفزة.. والإمارات تدخل قائمة العشرة الكبار



سجّل جواز السفر الهندي أكبر قفزة بين جميع دول العالم خلال الأشهر الستة الماضية، حيث ارتفع ترتيبه من المركز 85 إلى المركز 77، وفقاً لما أفادت به شركة «هينلي وشركاه».

وبحسب تحليل أداء الدول خلال العقد الماضي، فقد قفز جواز السفر الإماراتي 34 مركزاً في الترتيب، لتكون الإمارات الدولة الوحيدة من بين «الأكثر تحسّناً» التي نجحت في اختراق قائمة أقوى 10 جوازات سفر في العالم خلال هذه الفترة.

كما أحرز جواز السفر الصيني تقدّماً مماثلاً، بصعوده 34 مركزاً أيضاً خلال السنوات العشر الماضية، وهي قفزة وصفتها الشركة بأنها «لافتة بشكل خاص» نظراً لأن الصين لا تمتلك حق الدخول دون تأشيرة إلى منطقة «شنغن» الأوروبية.

وفي المقابل، بقي جواز السفر الأفغاني في ذيل الترتيب، محتلاً المرتبة الأخيرة، إذ لا يتيح لحامله دخول سوى 25 دولة من دون تأشيرة مسبقة، بحسب بيانات المؤشر.