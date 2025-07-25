شكرا لقرائتكم خبر عن لا تتجاهلها.... 5 علامات خفية لمشاكل القلب قد تظهر في الثلاثينات! والان مع التفاصيل

لم تعد أمراض القلب مقتصرة على كبار السن فقط. فقد أصبح من الشائع، بسبب أنماط الحياة غير الصحية، أن يعاني أشخاص في الثلاثينيات وحتى العشرينيات من أعراض قلبية مقلقة، قد تمر دون ملاحظة أو تُفسّر بشكل خاطئ.

في هذه المرحلة العمرية، قد لا تظهر العلامات الكلاسيكية مثل ألم الصدر أو صعوبة التنفس، بل تتجلى في مؤشرات خفية تُنذر بوجود مشكلة قلبية. إليك أبرز هذه الأعراض:

1. إرهاق مستمر وغير مبرر

إذا كان التعب يلازمك لأيام أو أسابيع رغم الراحة الجيدة، فقد يشير إلى أن القلب لا يضخ الدم بكفاءة، مما يُقلل من تدفق الأكسجين إلى العضلات والأعضاء. هذا النوع من التعب يختلف عن الإرهاق الطبيعي بعد العمل أو التمارين، ويجب عدم تجاهله.

2. عسر هضم أو حرقة معدة مفاجئة

مشاكل القلب قد تظهر على شكل انزعاج في المعدة، غثيان أو حرقة مفاجئة بدون سبب واضح. قد يُخطئ البعض في ربطها بمشاكل هضمية، بينما هي في الواقع انعكاس لنقص تدفق الدم إلى القلب.

3. ألم في الفك أو الرقبة أو أعلى الظهر

قد يظهر الألم الناتج عن مشاكل قلبية في مناطق غير متوقعة مثل الفك، الرقبة أو أعلى الظهر. وغالبًا ما يتم تجاهله من قبل الشباب النشطين الذين يظنون أنه ناتج عن التوتر أو وضعية الجلوس.

4. ضيق تنفس أثناء النشاط العادي

إذا أصبحت أنشطة بسيطة كصعود الدرج أو المشي لمسافات قصيرة تسبب لك ضيقًا في التنفس، فربما يكون القلب عاجزًا عن إيصال الأكسجين بكفاءة. هذا العرض قد لا يصاحبه ألم في الصدر، لكنه علامة مهمة تستوجب الفحص.

5. الدوخة أو الدوار المفاجئ

يشير الشعور بالدوخة أو الإغماء، خاصةً عند القيام بحركات سريعة، إلى احتمال ضعف تدفق الدم إلى الدماغ. قد يكون السبب اضطرابًا في نبض القلب أو ضيق الشرايين.

متى يجب القلق؟

إذا كنت في الثلاثينيات من عمرك وتعاني من أي من هذه الأعراض، خصوصًا إذا كنت مدخنًا، أو تعاني من ارتفاع ضغط الدم، أو السكري، أو لديك تاريخ عائلي لأمراض القلب، فمن الضروري استشارة طبيب وإجراء فحوصات شاملةالكشف المبكر يمكن أن يُحدث فارقًا كبيرًا في الوقاية والعلاج.