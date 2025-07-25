الارشيف / اخبار اليمن

(ADSL)...الاتصالات اليمنية تكشف سبب انقطاع خدمة الإنترنت الأرضي

0 نشر
0 تبليغ

(ADSL)...الاتصالات اليمنية تكشف سبب انقطاع خدمة الإنترنت الأرضي

شكرا لقرائتكم خبر عن (ADSL)...الاتصالات اليمنية تكشف سبب انقطاع خدمة الإنترنت الأرضي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الاتصالات اليمنية، أسباب انقطاع خدمة الإنترنت الأرضي (ADSL)، الليلة الماضية في مختلف المناطق اليمنية.

وردت "الاتصالات" على استفسارات الجمهور، عبر صفحتها على فيسبوك، موضحة أن الخدمة خضعت لتحديثات، وأنها استعادت نشاطها تدريجيًا.

والليلة الماضية، شهدت خدمة الإنترنت الأرضي (ADSL)، انقطاعًا جزئيًا لنحو ساعة، قبل أن تعود الخدمة تدريجيا، في وقت لاحق.

وتزامن انقطاع الإنترنت مع توقف خدمات "ستارلينك" في المناطق المحررة، دون معرفة أسبابه.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

Advertisements

قد تقرأ أيضا