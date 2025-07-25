شكرا لقرائتكم خبر عن كندا وأستراليا تنتقدان إسرائيل بشدة بسبب "الكارثة الإنسانية" في غزة ومنع المساعدات والان مع التفاصيل

وجهت كندا وأستراليا انتقادات حادة لإسرائيل اليوم الجمعة، محملتين إياها مسؤ.ولية "الكارثة الإنسانية" المتفاقمة في قطاع غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

اتهم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الحكومة الإسرائيلية بـ"انتهاك القانون الدولي" لمنعها وصول المساعدات الممولة من كندا إلى المدنيين في القطاع. وكتب كارني على منصة "إكس": "تدعو كندا جميع الأطراف إلى التفاوض على وقف فوري لإطلاق النار بحسن نية.



ونكرر دعواتنا لحماس بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن، وللحكومة الإسرائيلية باحترام سلامة أراضي الضفة الغربية وغزة".



من جانبه، وصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الوضع في غزة بأنه "كارثة إنسانية"، مؤكداً على ضرورة بذل كل جهد ممكن لحماية أرواح الأبرياء وإنهاء معاناة وجوع السكان.

وأضاف ألبانيزي في بيان: "لا يمكن تجاهل أو الدفاع عن منع إسرائيل للمساعدات وقتل المدنيين، بمن فيهم الأطفال، الذين يسعون للحصول على الماء والغذاء".



تأتي هذه التصريحات في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان نقصاً حاداً في الغذاء والمياه والدواء.