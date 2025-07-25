شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار يهز قاعدة العند الجوية جنوبي اليمن وسط تضارب في الأنباء والان مع التفاصيل

شهدت قاعدة العند الجوية، الواقعة جنوب غربي اليمن في محافظة لحج، دوي انفجارات عنيفة في وقت متأخر من مساء الخميس.

تضاربت الأنباء الأولية حول طبيعة هذه الانفجارات، حيث نقلت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي عن مصادر محلية قولها إن الانفجارات سُمعت في مستودع أسلحة داخل القاعدة.



وفي وقت لاحق، أوضح المتحدث باسم القوات المسلحة الجنوبية باليمن أن الانفجار نجم عن مقذوفات في أحد المستودعات الفرعية داخل القاعدة، مؤكداً أنه لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية. وأشار إلى أن "الجهات المختصة باشرت على الفور التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث".

يأتي هذا الحادث في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، حيث أفادت شركة أمبري للأمن البريطانية، يوم الخميس أيضاً، بأن مسلحين على قارب صغير فتحوا النار على ناقلة بحرية قبالة المخا باليمن.

تجدر الإشارة إلى أن جماعة الحوثي تشن منذ نوفمبر 2023 عشرات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، مدعية أن هذه الهجمات تستهدف السفن "المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها" وذلك "دعماً للفلسطينيين" في قطاع غزة.