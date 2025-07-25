الارشيف / اخبار اليمن

السعودية لاول مرة تكشف اللحظات الاخيرة قبل اغتيال الرئيس علي عبدالله صالح في صنعاء

عدن - ياسمين التهامي - �علنت قناة الحدث السعودية انتاج فلم وثائقي عن اللحظات الاخيرة للرئيس عبدالله صالح في صنعاء
وبحسب القناة فان الفلم يبث يوم السبت الساعة ٩ مساء 
ويظهر بالفلم من كانوا برفقة الرئيس صالح قبيل اغتياله من بينهم نجله مدين والكشف عن موقع اغتياله.
ربيع الجابري

