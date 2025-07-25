شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة "S4uD1Pwnz" تخترق 75 موقعًا تابعًا للحوثيين والان مع التفاصيل

أعلنت مجموعة قراصنة تُطلق على نفسها اسم "S4uD1Pwnz" مسؤوليتها عن اختراق 75 موقعًا إلكترونيًا حكوميًا وجامعيًا يمنيًا، ينتهي معظمها بنطاق ".ye".

وأكد خبير الأمن السيبراني فهمي الباحث أن جميع المواقع المستهدفة تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي في اليمن.

وشملت المواقع المخترقة مؤسسات إعلامية وحكومية وجامعات يمنية رئيسية.من أبرز المواقع التي تم اختراقها:

- وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): Saba.ye

- جامعة تعز: Taiz.edu.ye (وعدة نطاقات فرعية أخرى).

- وزارات حكومية: مثل وزارة الأوقاف (awqaf.gov.ye) ووزارة التعليم العالي (mohesr.gov.ye).

-مواقع إخبارية وقنوات تلفزيونية: مثل 26sept.com وalsyasiah.ye، بالإضافة إلى Yemen-TV.net وShebatv.net.

يأتي هذا الاختراق في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية الرقمية في المنطقة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل الجهات التابعة لمليشيا الحوثي حتى الآن بخصوص هذا الحادث.