الولايات المتحدة توافق على صفقة أسلحة ضخمة لمصر بقيمة 5 مليارات دولار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الولايات المتحدة توافق على صفقة أسلحة ضخمة لمصر بقيمة 5 مليارات دولار

وافقت الولايات المتحدة، الخميس، على بيع بطاريات صواريخ أرض-جو لمصر بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار.

وتُعد هذه الأنظمة الدفاعية الجوية مماثلة لتلك التي يستخدمها الجيش الأوكراني في مواجهة روسيا.



وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية في بيان إن هذه الصفقة "ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي يمثل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط".

تأتي هذه الصفقة في سياق استمرار الدعم الأمريكي لمصر، التي تعد، من أكبر المستفيدين من المساعدات العسكرية الأمريكية.

وقد حافظت واشنطن على مبيعات الأسلحة للقاهرة حتى في ظل إدارة الرئيس السابق جو بايدن، على الرغم من تزايد المخاوف بشأن حقوق الإنسان في مصر.



ومن الجدير بالذكر أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، عند عودته إلى البيت الأبيض في يناير، جمدت جميع المساعدات الخارجية تقريباً باستثناء تلك المقدمة لمصر وإسرائيل.