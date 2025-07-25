شكرا لقرائتكم خبر عن احذر هذا العَرَض الصامت الذي قد يُنذر بأمر خطير...اذا كنت تشعر بالدوخة عند الوقوف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هل سبق وشعرت بدوار مفاجئ بمجرد وقوفك من السرير أو الكرسي؟ قد يبدو الأمر بسيطًا، لكنه في بعض الحالات قد يكون مؤشرًا على مشاكل صحية لا يجب تجاهلها.

في تقرير طبي، أوضح الخبراء أن الشعور بالدوخة عند الوقوف يُعرف بـ"انخفاض ضغط الدم الانتصابي"، وهو اضطراب مؤقت في ضغط الدم عند تغيّر الوضعية، لكنه قد يرتبط بأسباب متعددة، بعضها غير متوقّع.

من أبرز الأسباب: انخفاض السكر في الدم نتيجة تخطي الوجبات، الجفاف بسبب قلة شرب السوائل، فقر الدم، أو حتى أمراض القلب التي تعيق ضخ الدم بكفاءة. كما أن بعض الأدوية، خاصة أدوية الضغط والقلق واحتباس البول، قد تسبب هذا العرض كأثر جانبي. ولا تُستبعد فترات البقاء الطويلة في السرير أو في الطقس الحار، فهي تساهم في تجمّع الدم في الساقين، ما يقلل وصوله إلى الدماغ ويؤدي للشعور بالدوخة.

وللوقاية، ينصح الأطباء باتباع خطوات بسيطة: شرب الماء بانتظام طوال اليوم، النهوض ببطء من وضعية الجلوس أو النوم، وتعديل النظام الغذائي لتقليل السكريات والكربوهيدرات السريعة. كما تساعد التمارين الخفيفة صباحًا على تنشيط الدورة الدموية وتقليل الأعراض.

لكن متى تصبح الدوخة علامة خطر؟ إذا كانت متكررة أو مستمرة، أو صاحبتها أعراض مثل ألم الصدر، ضيق التنفس، تشوش الرؤية، أو أدت إلى السقوط وفقدان الوعي، فيُوصى بمراجعة الطبيب فورًا.

لا تتجاهل هذا العرض "العابر" فقد يكون جسدك يهمس لك بشيء أكثر أهمية مما تظن.