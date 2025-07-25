شكرا لقرائتكم خبر عن ما علاقة الشيخ الزايدي و الحوثيين...سبعة جبال تشتعل في صنعاء وإعلان النكف القبلي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دفعت ميليشيا الحوثي بشخصيات اجتماعية موالية لها إلى إشعال النيران في سبعة جبال شاهقة بمديرية خولان الطيال، شرقي محافظة صنعاء، في خطوة وُصفت بأنها إعلان صريح لـ"النكف القبلي"، على خلفية اعتقال الشيخ القبلي البارز "الزايدي" في محافظة المهرة.



وقالت مصادر قبلية مطلعة اليوم الخميس، إن الحوثيين حرّكوا قيادات من أبناء خولان، إلى جانب شخصيات اجتماعية موالية للجماعة، لإشعال النيران في أعلى قمم الجبال، في محاولة لتأجيج القبيلة واستغلال قضية الشيخ الزايدي كذريعة للدفع باتجاه تحشيد مسلح نحو محافظة مأرب.



وأوضحت المصادر أن إشعال النار جاء على رؤوس الجبال السبع التي ترمز للقبائل السبع الكبرى المعروفة بـ"خولان السبع"، وهي: بني ضبيان، بني جبر – جهم، بني سحام – السهمان، بني شداد، الأعروش، بني بهلول، واليمانيتين. وتُعد هذه القمم مواقع رمزية في الأعراف القبلية، ويُستخدم إشعال النار فيها كنداء استغاثة وإعلان لـ"النكف" أو الاستنفار القبلي.



النكف، بحسب الموروث اليمني، هو دعوة صريحة لجميع أبناء القبائل إلى النهوض لنصرة أحد أفراد القبيلة في قضايا الشرف أو المظالم أو الثأر. ويُعد إشعال النار في القمم الجبلية إحدى أقدم طرق الإعلان عن هذا الاستنفار، حيث يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة، ويتوجب على كل من يراها أو يسمع بها التجاوب الفوري.



ويرى مراقبون أن الحوثيين يحاولون استغلال رمزية النكف القبلي كأداة ضغط سياسي وميداني، في وقت تزداد فيه التوترات بين القبائل والمليشيا، نتيجة تصاعد الانتهاكات، وغياب الثقة، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في مناطق سيطرة الجماعة.