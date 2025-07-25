شكرا لقرائتكم خبر عن في قبضة أمن عدن...الاعلان عن صيد حوثي جديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، عن صيد حوثي جديد في قبضتها، عقب القبض على خلية تابعة للمليشيات الحوثية في عدن.

وقال الإعلام الأمني، إن الأجهزة الأمنية في شرطة محافظة عدن تمكنت من ضبط خلية مكونة من سبعة أفراد، بتهمة التخابر لصالح ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأوضح بيان الإعلام الأمني، أنه تم ضبط كلٍ من 1. (م. ع. ص أ) (28 عاماً)، 2. (س. ي. س. ث) (59 عاماً)، 3. (أ. ع. هـ.ع) (27 عاماً)، 4. (و. ع. ع. ع) (50 عاماً)، 5. (أ. س. ف. أ) (29 عاماً).

وأشارت الأجهزة الأمنية إلى أن المتهمين كانوا على تواصل مع جماعة الحوثي، حيث قاموا باستقطاب ونقل عدد من الشباب من عدن إلى صنعاء، للالتحاق بدورات حوثية مقابل مبالغ مالية، وقد اعترف المتهمون خلال التحقيقات بتورطهم في هذه الأعمال، واستلامهم مبالغ مالية، بالإضافة إلى إرسالهم قرابة عشرين شخصاً إلى صنعاء وتعز، لأغراض استخباراتية وتخريبية.

وأكدت شرطة عدن أنه تم إيداع المتهمين الحجز رهن الإجراءات القانونية، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة.