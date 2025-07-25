شكرا لقرائتكم خبر عن بشكل طبيعي...5 فواكه تقلل الكوليسترول في الجسم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارتفاع الكوليسترول في الدم من أبرز عوامل الخطر لأمراض القلب والسكتات الدماغية، ولكن الطبيعة تمنحنا وسائل بسيطة وفعالة للوقاية منه. وفقًا لموقع Healthline, فإن تضمين بعض أنواع الفواكه في النظام الغذائي يمكن أن يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتعزيز صحة القلب.

إليك أبرز 5 فواكه تساعد على تقليل الكوليسترول بشكل طبيعي:



1. التفاح

يحتوي التفاح على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، وخاصة "البكتين"، الذي يساعد في تقليل امتصاص الكوليسترول في الأمعاء. كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في قشر التفاح تساهم في حماية القلب من التلف الناتج عن الكوليسترول.





2. الحمضيات (مثل البرتقال والجريب فروت)

غنية بفيتامين C ومركبات "الفلافونويد"، وتساعد هذه الفواكه في خفض الكوليسترول وتحسين تدفق الدم. حمض الستريك الموجود فيها يعزز من عملية التمثيل الغذائي للدهون، ما يسهم في تقليل تراكم الكوليسترول السيئ.





3. الأفوكادو

رغم احتوائه على نسبة عالية من الدهون، إلا أنها دهون أحادية غير مشبعة مفيدة. تناول الأفوكادو بانتظام يمكن أن يقلل من الكوليسترول الضار ويرفع من الكوليسترول الجيد (HDL)، بحسب ما أكده موقع Healthline.





4. العنب

العنب الأحمر والأرجواني يحتويان على مضادات أكسدة قوية تُعرف باسم "ريسفيراترول" التي تساعد في تقليل الالتهابات وتحسين مستويات الدهون في الدم، مما يساهم في خفض الكوليسترول الضار.





5. التوت بأنواعه (كالفراولة، التوت الأزرق، التوت الأسود)

التوت مصدر ممتاز للألياف ومضادات الأكسدة، كما تشير الأبحاث إلى أن تناوله بانتظام قد يقلل من الكوليسترول الكلي ويحمي من أمراض القلب عن طريق تقليل الالتهاب وتحسين وظائف الأوعية الدموية.





خلاصة

إدخال هذه الفواكه إلى نظامك الغذائي اليومي هو خطوة طبيعية وفعالة للمساعدة في تقليل الكوليسترول ودعم صحة القلب. ورغم فوائدها، لا تغني هذه الفواكه عن استشارة الطبيب، خاصة في حالات الكوليسترول المرتفع المزمن أو وجود أمراض مزمنة أخرى.