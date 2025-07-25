شكرا لبحثكم عن خبر العثور على إخوة شباب من مأرب غرقوا في البحر والصلاة عليهم بعد الجمعة في المكلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلان عام لمن يريد الاجر .... تعلن عائلة الشهداء الثلاثه الذين غرقوا في البحر قبل يومين وبعد البحث عن الاثنين تم العثور عليهم ... وتقرر الصلاه على أرواحهم الطاهره بعد صلاة الجمعه في مستشفى إبن سيناء هذا اليوم ولمن يريد الاجر الحضور للصلاه ومن بعدها سيتم نقلهم إلي مسقط رأسهم بمأرب ليت الدفن هناك .... نهيب بجميع المواطنين الموازره ومشاركة أهلهم أحزانهم والمصيبه التي أحلت عليهم والأجر والثواب لكل من شارك وأزرهم بمصابهم الجلل إنا لله وإنا اليه راجعون .... بقلم محبكم حسين عمربامدهاف

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على إخوة شباب من مأرب غرقوا في البحر والصلاة عليهم بعد الجمعة في المكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.