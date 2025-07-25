شكرا لبحثكم عن خبر قناة سعودية توثق اللحظات الأخيرة في حياة الرئيس صالح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت قناة الحدث السعودية انتاج فلم وثائقي عن اللحظات الاخيرة للرئيس عبدالله صالح في صنعاء وبحسب القناة فان الفلم يبث يوم السبت الساعة ٩ مساء ويظهر بالفلم من كانوا برفقة الرئيس صالح قبيل اغتياله من بينهم نجله مدين والكشف عن موقع اغتياله.

كانت هذه تفاصيل خبر قناة سعودية توثق اللحظات الأخيرة في حياة الرئيس صالح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.