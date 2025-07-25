شكرا لبحثكم عن خبر المقطري الذي قتل زوجته امام أولادها في قبضة الشرطة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الأجهزة الأمنية، القبض على متهم بقتل زوجته بمديرية المقاطرة، في محافظة لحج (جنوبي اليمن).

وقال بيان أمني، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض المتهم (أ. ع. س) (37 عاماً)، بعد قيامه بارتكاب جريمة قتل بحق زوجته (هـ. م. ع. ح) (30 عاماً)، في منطقة بني صلاح بمديرية المقاطرة.

وأفادت الأجهزة الأمنية أن الجريمة وقعت في ظروف غامضة، ولا تزال الأسباب والدوافع قيد التحقيق.

وقد تم إيداع جثة المجني عليها في ثلاجة مستشفى طور الباحة، فيما تم ضبط المتهم وإيداعه الحجز رهن الإجراءات القانونية لاستكمال التحقيقات.

ومساء الأربعاء، أقدم المتهم، وهو أب لثلاث فتيات وولد، على إطلاق النار على زوجته داخل منزلهم، أمام أولادهما في منطقة بني صلاح، ما أدى إلى مقتلها على الفور.

وتفيد المصادر أن المتهم كان يعاني من اضطرابات نفسية، وقام بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية، عقب ارتكاب الجريمة.