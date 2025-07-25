شكرا لبحثكم عن خبر أسعار الأسماك في عدن.. تلتهب كما الجو في صيفها الحارق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت حركة أسعار الأسماك بأسواق العاصمة عدن اليوم الجمعة الموافق 25 يوليو 2025م أسعار متفاوتة حسب النوع وصنف وجاءت الأسعار على النحو التالي: ثمد الكيلو بسعر 14000. بياض الكيلو بسعر 10000. السخلة الكيلو بسعر 18000 ديرك الكيلو بسعر 24000.

