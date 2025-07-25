شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أسطورة المصارعة الحرة هالك هوغان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي هالك هوغان، المصارع الأشقر الصاخب الذي أدخل المصارعة المحترفة إلى التيار العام في الثمانينيات، وأصبح أحد أشهر المشاهير في جيله، عن عمر يناهز 71 عامًا.

وتم تأكيد وفاة هوغان من قبل المروج إريك بيشوف، شريكه في دوري المصارعة الحرة للهواة "ريل أمريكا فري ستايل" الذي تم إطلاقه مؤخرًا. ولم تتوفر تفاصيل عن سبب وفاته على الفور.

وتصدر "ذا هالكستر" راسلمينيا ثماني مرات، وربما كانت مباراته الأكثر تميزًا في حدث WWE الرئيسي عام 1987 ضد أندريه ذا جاينت الذي يزن 520 رطلاً - معلمه - في بونتياك سيلفردوم أمام حشد قياسي آنذاك بلغ 93,173 متفرجًا. وفاز ببطولة المصارعة العالمية الترفيهية ست مرات خلال مسيرته المهنية.

وكان هوغان - واسمه الحقيقي تيري بوليا - يبلغ طوله 6 أقدام و 7 بوصات ووزنه 320 رطلاً في أوج عطائه، وكان يدخل الحلبة بسروال داخلي أصفر، وحذاء، ووشاح، وعضلاته منتفخة، وجسده لامعًا. يرافقه موسيقى "ريل أمريكان" الخاصة به، كان يمزق ثيابه ويضع يده على أذنه للجمهور الصاخب. وبعد المباراة، كان الجمهور يحصل على ما يستحقه أيضًا. كان هوغان يضع يده على أذنه مرة أخرى ويقوم بحركات استعراضية، ويظهر عضلات ذراعيه "24 بوصة بايثون" وغالبًا ما يلوح بعلم أمريكي كبير. كان هذا كله جزءًا من "هولكامانيا".

وقال: "عندما نقول 'هولكامانيا ستبقى إلى الأبد'، إنها خالدة".

وداخل الحلبة، بدأ كـ "بيبي فيس" (بطل)، ثم أعاد اختراع نفسه كـ "هيل" (شرير يكسر القواعد).

هالك الحقيقي

وقادته مهاراته التمثيلية المبالغ فيها بشكل طبيعي إلى هوليوود، حيث جسد شخصية المصارع ثندربس في فيلم روكي 3 (1982) في أول ظهور له على الشاشة الكبيرة. قال سيلفستر ستالون، الذي أدخل هوغان إلى قاعة مشاهير WWE في عام 2005، إن المصارع أرسل أربعة ممثلين بدلاء إلى العناية المركزة بعد أن قفز إلى الجمهور في أحد المشاهد. وواصل هوغان بطولة أفلام أخرى مثل "نو هولدز باريد" (1989)، "سوبربان كوماندو" (1991)، "السيد ناني" (1993)، و "سانتا ويذ ماسلز" (1996)، وفي المسلسل المشترك عام 1994 "ثندر إن بارادايس". وظهر أيضًا بنفسه في كل شيء من "ذا إيه تيم" و "باي ووتش" إلى "جريملينز 2: ذا نيو باتش" (1990)، "سباي هارد" (1996)، و "مابتس فروم سبيس" (1999)، وأعار صوته لحلقات من "روبوت تشيكن" و "أميريكان داد!".

وفي عام 1985، شارك هوغان في استضافة (مع مستر تي) برنامج "ساترداي نايت لايف" وكان نجم الرسوم المتحركة الصباحية ليوم السبت على قناة CBS "هالك هوغانز روك آند ريسلينج". واجه جاي لينو في مباراة تاغ PPV - وخسر! - وشارك في بطولة برنامج الواقع "هوغان نوز بيست" مع زوجته الأولى وطفليه. وفي أوج شهرته، كان هو أشهر المشاهير المطلوبين لمؤسسة "تمنى أمنية".

ولم يسر كل شيء بسلاسة لهوغان. في عام 1994، اعترف بأنه استخدم الستيرويدات لمدة 13 عامًا. بعد اثني عشر عامًا، تم نبذه من قبل WWE وتم إزالته من قاعة مشاهيرها بعد أن سُمع وهو يدلي بتعليقات عنصرية مهينة في فيديو جنسي مسرب. وفي عام 2016، حكمت هيئة محلفين في فلوريدا للمصارع بمبلغ 140 مليون دولار بعد أن رفع دعوى قضائية ضد موقع المشاهير Gawker، الذي نشر مقطعًا من الفيديو. (دعم بيتر ثيل، الملياردير المؤسس المشارك لـ PayPal، قضية هوغان). بعد خسارته في المحكمة، قدم Gawker طلبًا للحماية من الإفلاس وباع نفسه لـ Univision في عام 2016. حصل هوغان في النهاية على 31 مليون دولار في تسوية. وتم الترحيب به مرة أخرى في عالم WWE وقاعة المشاهير في عام 2018. وفي أبريل، أطلق هوغان وبيشوف دوري "ريل أمريكا"، وحصل هذا الشهر على صفقة حقوق بث تلفزيوني مع Fox Nation.

وولد تيري جين بوليا في أوغوستا، جورجيا، في 11 أغسطس 1953، وكان ابن عامل تركيب أنابيب وسكرتيرة في البحرية الأمريكية. كان يعشق المصارع دستي رودس وأقنع والده بأخذه إلى حصن هومر دبليو هيستيرلي أرموري في تامبا، فلوريدا، لمشاهدة المباريات. وكان بوليا لاعب بيسبول في دوري الشباب ثم عازف جيتار لفرق الروك في فلوريدا قبل أن يكتشفه كشافة المصارعة في صالة الألعاب الرياضية هيكتور في تامبا وحثوه على التدرب مع النجم الياباني هيرو ماتسودا.

وكتب في سيرته الذاتية لعام 2002، "هوليوود هالك هوغان": "كان المصارعون مثل الآلهة اليونانية بالنسبة لي. كانوا عمالقة، أكبر من الحياة، والجمع بين الترفيه والقوة البدنية الذي رأيته في حلبة المصارعة كان شيئًا لم أره في رياضات أخرى. وهذا، أعتقد أنه يمكنك القول، كان حيث بدأ كل شيء بالنسبة لي." ولم يكن دائمًا هالك هوغان؛ كانت تجسيداته السابقة لشخصيته هي "سوبر ديستروير" المقنع، "ستيرلينغ غولدن"، و "تيري 'ذا هالك' بولدر". جاء هذا اللقب الأخير خلال مقابلة في برنامج حواري صباحي في موبايل، ألاباما، عندما التقى وجهًا لوجه مع لو فيرينيو، نجم مسلسل "ذا إنكريدبل هالك" على قناة CBS. وتذكر قائلاً: "عندما شاركت في البرنامج، نظر المضيف إلى فيرينيو ونظر إلي وقال، 'يا إلهي، أنت أكبر من لو فيرينيو! أنت أكبر من الهالك!'" وأضفت، "هذا لأنني الهالك الحقيقي."

