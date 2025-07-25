شكرا لقرائتكم خبر عن زواج شقيقين من امرأة واحدة يثير جدلاً بهذه الدولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أُقيمت حفلة زفاف براديب وكابيل نيغي على عروسهما التي بقيت هويتها طي الكتمان، نهاية الأسبوع الفائت في قريتهما شيلاي في ولاية هيماشال براديش في جبال الهيمالايا، بحضور مئات الأشخاص.

وعلى غرار حفلات زفاف كثيرة أخرى، حظي هذا الاحتفال بموافقة العائلتين. لكن ما إن نُشرت صور الزوجين مع زوجتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى لاقت رواجاً سريعاً.

وقد فوجئ الزوجان بالاهتمام الذي حظي به زفافهما. ونقلت وكالة أنباء «برس ترست» الهندية عن براديب نيغي قوله: «كنا ببساطة نتّبع تقليداً نفخر به». وقال كابيل: «سنوفر الدعم والاستقرار والحب لزوجتنا».

يُعدّ تعدّد الأزواج غير قانوني في الهند. لكن لا يزال مقبولاً في بعض مناطق أقصى شمال البلاد، بما في ذلك تلك التي يسكنها 300 ألف فرد من مجموعة هاتي.

وقال النائب المحلي هارشواردهان سينغ تشوهان، في تصريح صحافي: «كان تعدد الأزواج شائعاً في الأجيال السابقة، ولكنه أصبح نادراً، لكنه لا يزال يُمارَس بين أفراد هاتي».

وأشار أحد زعماء المجتمع المحلي هو كوندال لال شاشتري، إلى أن هذه الممارسة وردت في ملحمة «المهابهاراتا» الشهيرة في الأساطير الهندوسية.*وكالات

