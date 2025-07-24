شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة وإسرائيل تسحبان وفود المفاوضات بشٲن ٳطلاق النار بغزة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي

أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الخميس، سحب الوفد الأمريكي المفاوض من محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة المقامة في الدوحة، متهماً حركة حماس بعدم التصرف "بحسن نية".



جاء هذا القرار بعد تلقي واشنطن رد حماس الأخير، والذي وصفه ويتكوف بأنه "يظهر بوضوح عدم رغبتها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وفي بيان نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أعرب ويتكوف عن أسفه لتصرفات حماس ، مؤكداً أن واشنطن ستدرس الآن "خيارات أخرى لإعادة الأسرى إلى ديارهم ومحاولة إيجاد بيئة أكثر استقراراً لسكان غزة".

تزامن هذا التطور مع إعلان مسؤول إسرائيلي رفيع، اليوم الخميس، أن إسرائيل استدعت أيضاً وفدها المفاوض من الدوحة بعد تلقي رد حماس على مقترح الهدنة. وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تقديره لجهود الوسطاء، قطر ومصر، والمبعوث الأمريكي ويتكوف.



وكانت حماس قد أعلنت فجراً تسليم ردها ورد الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار للوسطاء.



وبحسب مصدرين فلسطينيين مطلعين، تضمن رد حماس تعديلات تتعلق بضمانات لوقف إطلاق نار دائم، وتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وخرائط الانسحاب العسكري الإسرائيلي.

كما طالبت الحركة بزيادة عدد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من ذوي المحكوميات المؤبدة والعالية.



يستند المقترح الذي تتم مناقشته حالياً إلى هدنة مؤقتة مدتها 60 يوماً، تتضمن الإفراج التدريجي عن الأسرى في غزة مقابل إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.



على صعيد متصل، تتواصل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث يواجه السكان خطر المجاعة وفقاً للأمم المتحدة، بعد 21 شهراً من الحرب.



وأعلن الدفاع المدني في غزة أن 40 فلسطينياً قتلوا بنيران إسرائيلية منذ فجر الخميس، من بينهم سبعة كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات.

في سياق متصل، وجهت وكالات أنباء دولية (فرانس برس، أسوشيتد برس، رويترز، وبي بي سي) نداءً مشتركاً إلى إسرائيل للسماح للصحفيين بالدخول والخروج من قطاع غزة.