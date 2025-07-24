الارشيف / اخبار اليمن

عاجل : الناطق الرسمي باسم القوات الجنوبية يفاجئ الجميع ويكشف حقيقة ماحصل بقاعدة العند"بيان"

عدن - ياسمين التهامي - قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الجنوبية، المقدم محمد النقيب، أن الانفجار الذي سُمع مساء اليوم في معسكر العند ناتج عن انفجار مقذوفات في أحد المستودعات الفرعية داخل المعسكر.

وأكد المقدم النقيب أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية، مشيراً إلى أن الجهات المختصة قد باشرت على الفور بإجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه .

