الرئيس الزُبيدي يصدر قرار بإعادة ترتيب الوضع القيادي في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي

يزيد بن سلمان - شبوة - الخميس ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ أصدر الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس الموافق 24 يوليو، القرار (18) لعام 2025م بشأن إعادة ترتيب الوضع القيادي في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي. وتضمن القرار المواد التالية: مادة(1): يُعين المذكورين أدناه في المواقع القيادية بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي والمحددة قرين كل منهم: 1) عبدالرحمن جلال شاهر الصبيحي - أمينا عاما للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي 2) نزار ناصر علي هيثم نائبا للأمين العام 3) محمد أحمد الشقي - مساعدا للأمين العام لشؤون المحافظات 4) هدى مهدي السيد محمد - رئيسا لهيئة التخطيط والتنظيم وتنمية القدرات 5) أنيس حسين محمد الشرفي - رئيسا للهيئة السياسية 6) عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز الشيخ - رئيسا لهيئة الإعلام والثقافة 7) جعفر محمد حسين منيعم - رئيسا للهيئة الاقتصادية والخدمية 8)خالد محسن علي الخليفي - رئيسا لهيئة التعليم والشباب والرياضة 9) مختار عمر صالح اليافعي - رئيسا لهيئة الشؤون الاجتماعية 10) صالح سريع علي باسردة - رئيسا لهيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان 11) نيران حسن علي سوقي - رئيسا لهيئة المرأة والطفل 12) الشيخ/ خالد عبدالله سالم الفضلي - رئيسا لهيئة الفكر والإرشاد الديني مادة(2): يُعين المذكورين أدناه نواب رؤساء هيئات الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي والمحددة قرين كل منهم: 1) حسين قاسم نصر الغزالي - نائبا لرئيس هيئة التخطيط والتنظيم وتنمية القدرات 2) محمد صالح سالمين باتيس - نائبا لرئيس الهيئة السياسية 3) عبدالله عوض سعيد الحو - نائبا لرئيس هيئة الإعلام والثقافة 4) أحمد علي عمر بن سنكر - نائبا لرئيس الهيئة الاقتصادية والخدمية 5) الكريحي طاهر كنعان محمد - نائبا لرئيس هيئة التعليم والشباب والرياضة 6) محمد عوض بامطرف الكندي - نائبا لرئيس هيئة الشؤون الاجتماعية 7) محمد مقبل سيف حسن - نائبا لرئيس هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان 8 ) ياسمين أحمد مساعد حميد - نائبا لرئيس هيئة المرأة والطفل 9) الشيخ/ علي عبدالله علي البحر - نائبا لرئيس هيئة الفكر والإرشاد الديني مادة(3): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى أي قرار سابق يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية للمجلس الانتقالي الجنوبي.

